Бень рассказал о пользе конкурса «Хорошие новости России»

Конкурс «Хорошие новости России» позволит россиянам осмотреться вокруг. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал публицист Евгений Бень.

Ранее ФАН объявило о запуске конкурса «Хорошие новости России». Его целью является поддержка журналистов региональных СМИ, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости РФ.

Евгений Бень, говоря о важности конкурса «Хорошие новости России», отметил, что нужно исходить из того, что сегодня люди живут очень нервно. Сказывается непростая международная ситуация.

«И, конечно, сами обстоятельства жизни внутри России. Что себя обманывать? Не все гладко, не все просто. Очень не хватает какого-то позитивного настроения, причем той же молодежи. Старшему поколению есть с чем сравнивать сегодняшние российские реалии: и 90-е годы, и застойное время и так далее. Те, кто помоложе, хотят всего и сразу. Отсюда и такое отторжение существующей действительности. Но вокруг на самом деле происходит много светлого и хорошего. И не стоит об этом забывать», — пояснил Евгений Бень.

По его словам, сегодняшняя молодежь гораздо более продвинутая, интеллектуальная, целеустремленная, чем молодые люди, которые были, например, 15 лет назад. И конкурс «Хорошие новости России» дает людям возможность показать и свои работы, и посмотреть чужие, и задуматься над тем, что можно увидеть вокруг.

«Часто мы в этой круговерти, бесконечной напряженности просто не замечаем окружающей среды. Здесь есть возможность присмотреться», — заключил Евгений Бень.

Конкурс «Хорошие новости России» будет проводиться на постоянной основе, по два этапа в год. Первый этап стартовал в День России и закончится 18 июня. В этот день Федеральное агентство новостей опубликует список материалов от претендентов, которые были отобраны экспертной группой нашего агентства или присланных нам на адрес goodrussia@riafan.ru.

Финальный отбор проведет экспертная комиссия конкурса. В каждой из номинаций (их всего пять: наука и инновации, экономика страны или региона, спорт, общество и социальные проекты, герои современности) в итоге будет один победитель. Он получит 100 тысяч рублей. Второй этап конкурса «Хорошие новости России» начнется сразу после завершения первого этапа. До конца года наша редакция будет ждать номинантов для длинного списка из 100 работ, опубликованных в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Затем проведем голосование, отбор и награждение победителей.

Наш конкурс бессрочный. ФАН и далее будет проводить его два раза в год. Все вопросы вы можете задать нам по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.