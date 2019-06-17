S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за жару в салоне самолета

Москва, 17 июня. Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров рейса Екатеринбург — Новосибирск, которым в конце прошлого года пришлось терпеть жару в салоне лайнера. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что была проведена проверка по сообщениям СМИ о нарушении прав пассажиров, в числе которых были музыканты группы «Чайф». Надзорный орган выяснил, что температура воздуха во время полета «находилась в зоне повышенных значений» и с нарушенной работой системы кондиционирования S7 Airlines совершила обратный рейс.

«Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры», — отметили в транспортной прокуратуре.

Отмечается, что члены экипажа не могли исправить ситуацию, поскольку не обладали информацией об особенностях работы устройства.

По итогам проверки директору авиакомпании внесено представление. Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, отметил телеканал «360».