Названы страны, где женщины зарабатывают намного меньше мужчин

Москва, 17 июня. Разрыв в оплате за труд идентичной ценности составляет в мире в среднем 27% в пользу мужчин, в РФ — 15%. Об этом сообщила заместитель генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

По имеющимся данным, выше остальных этот разрыв зафиксирован в Пакистане — более 35%. Меньше всего разница в Скандинавии — менее 10%. Эксперт обратила внимание на то, что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой, пишет «Российская газета».

«Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, потому что это небезопасно для здоровья — стереотип, который усиливает дискриминацию», — объяснила она.

Гринфилд также указала, что в сферах, где заняты в основном женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где доминируют мужчины.

Напомним, в начале апреля американская юридическая компания подала в суд на корпорацию Walt Disney Co., где женщинам выплачивают заработную плату ниже, чем мужчинам. По данным газеты Variety, фирма Andrus Anderson LLP направила иск против Walt Disney Co. Так, адвокаты уверены, что регламентированный оклад для сотрудниц компании Walt Disney Co. имеет признаки дискриминации.