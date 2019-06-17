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Ленком опроверг сообщения о госпитализации директора театра Варшавера

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Ленком опроверг сообщения о госпитализации директора театра ВаршавераМосква, 17 июня. Заместитель директора столичного театра Ленком Сергей Вольтер опроверг информацию о госпитализации директора Марка Варшавера.

Вольтер подчеркнул, что с директором Ленкома «все нормально». По его словам, Варшавер поехал в больницу сделать «некоторое обследование», сообщил РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Варшавера доставили в одну из московских больницу из-за якобы плохого самочувствия.  

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Автор: Данила Копп
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