Джабаров заявил о возможном ответе РФ на усиление присутствия США в Польше

Москва, 17 июня. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о возможном ответе РФ на усиление военного присутствия США в Польше. По его словам, в качестве реакции на договоренности Вашингтона и Варшавы Россия может усилить свои войска на западной границе.

Напомним, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали декларацию о военном сотрудничестве. Штаты разместят на польской территории эскадрилью разведывательных беспилотников.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Вашингтон и Варшава договорились о присутствии в европейской стране дивизионного командования американских войск, которому будут подчиняться войска на восточном фланге НАТО. Блащак считает, что размещение войск США на польской территории отпугнет возможного противника и предотвратит угрозу глобального конфликта.

«Конечно, Россия усилит отчетно свои соответствующие части в этом районе», — прокомментировал ситуацию Джабаров.

Также член Совета Федерации отметил, что в случае нанесения удара по РФ с территории Польши, европейская страна сама станет «мишенью для нанесения ответного удара». Джабаров подчеркнул, что Польша, видимо, этого не понимает, либо просто хочет «быть чьей-то военной базой».

«При этом с точки зрения безопасности Польше размещение войск США ничего не даст», — цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее решение США усилить военное присутствие в Польше прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что российские военные анализируют информацию и делают все, чтобы подобные шаги не угрожали безопасности нашей страны.