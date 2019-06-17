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Могилу Крылатова на 40-й день посетили только внучка и продюсер байопика о Началовой

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Могилу Крылатова на 40-й день посетили только внучка и продюсер байопика о Началовой

Москва, 17 июня. Советский и российский композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни 40 дней назад — 8 мая. Отечественный пианист скончался в столичной больнице, где лечился от пневмонии.

Музыканта похоронили на Митинском кладбище в Москве. На траурную церемонию пришли многие публичные личности, в том числе телеведущий Андрей Малахов, актер театра и кино Александр Олешко, поэт Юрий Энтин и другие.

Как рассказал продюсер Андрей Загорский, на 40-й день после похорон на могилу Крылатова практически никто не пришел. Он отметил, что провел у могилы достаточно долго, однако за это время не увидел никого, кроме внучки пианиста Марии.

«Сегодня 40 дней со дня ухода Евгения Павловича Крылатова. Он — целая эпоха, столько людей выросло на его музыке, но никого кроме внучки Маши и продюсера Загорского сегодня не было. Евгений Павлович никому остался не нужен, к сожалению», — передает Nation News слова продюсера.

Крылатов является автором популярнейших детских песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», а также саундтреков к мультипликационным фильмам «Простоквашино» и «Приключения Электроника».

Напомним, Загорский выступил продюсером байопика об эстрадной певице Юлии Началовой. Родные исполнительницы сначала были против этой идеи, но недавно дали согласие на съемки.

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Автор: Сергей Петров
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