Командование войск США на восточном фланге НАТО расположится в Польше

Варшава, 17 июня. Вашингтон и Варшава договорились о присутствии дивизионного командования американских войск в Польше. Этому командованию будут подчиняться войска на восточном фланге НАТО, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Кроме того, ранее европейская страна и США договорились, что американцы разместят на польской территории эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9. Также США намерены увеличить численность своих военнослужащих. Таким образом, на польской территории будут находиться 5,5 тысячи американских военных вместо нынешних 4,5 тысячи.

Польша при этом обязуется подготовить необходимую инфраструктуру для размещения солдат и техники США за свой счет. Также европейская страна построит военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил «для учений и на непредвиденный случай», сообщает РИА Новости. Блащак уверен, что такие договоренности помогут значительно увеличит безопасность Польши из-за угрозы глобального военного конфликта.

«Присутствие американских войск в Польше отпугивает возможного противника. Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт», — заявил польский министр.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Вашингтона и Варшавы расширить военное присутствие США на территории Польши. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские военные анализируют информацию и делают все, чтобы подобные шаги не угрожали безопасности РФ.