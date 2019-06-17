Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели российское гражданство

Москва, 17 июня. Более 120 украинцев, переехавших из Крыма и Севастополя до воссоединения полуострова с Россией, подали заявление на получение российского гражданства по упрощенной схеме, сообщили в пресс-центре МВД.

Заявление на получение российского паспорта подали в территориальные органы МВД 125 украинцев, сообщили в ведомстве.

Как отметил ТАСС, рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев. Пока решений по данному вопросу не принято, добавил «Царьград».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории лиц могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, напомнило «Утро.ру». В частности, такую возможность получили украинцы, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.