Закупая новые МиГ-35, Минобороны РФ выполняет поручение президента

Военный аналитик и летчик-инструктор Андрей Красноперов заявил, что наполняя армию новым вооружением, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выполняет поручение президента.

Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что Воздушно-космические войска России получили первые два истребителя поколения 4++ МиГ-35.

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, представитель корпорации добавил, что до конца года авиапарк ВКС РФ пополнится еще на четыре такие машины. В «МиГ» рассчитывают подписать еще один контракт с военным ведомством. Комментируя сообщение Тарасенко, военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в Минобороны намерено купили небольшую партию самолетов.

«Сначала новые машины отдаются в боевые части, где опытные летчики их испытывают и в повседневной жизни выявляют те недостатки, недоработки, которые невозможно определить летчикам-испытателям и сотрудникам КБ. Ведь именно строевым пилотам придется работать с новыми машинами в режиме каждодневных полетов. Они могут даже предложить изменить какие-то полетные программы, расскажут о возможных отклонениях в работе двигателей, авионики и т. д. МиГ-35 — это следующее поколение легкого истребителя МиГ-29, только с обновленным планером и бортовыми электронными системами», — говорит эксперт.

По его словам, МиГ-35 так же как и его прародитель МиГ-29, остается небольшим, скоростным и сверхманевренным самолетом завоевания господства в воздухе. При этом, после перевода всех бортовых радиолокационных станций на цифровую основу и обновления боевых программ, самолет стал еще опасней.

«Думаю, если самолет пойдет в серию, Россия очень быстро насытит ими свой авиапарк. Отличный планер и боевые возможности по перехвату и сопровождению. Ну а за то, что новая техника поставляется в войска, нужно сказать спасибо Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу — Прим. ФАН), ведь Минобороны выполняет поручение президента. Притом, что мы не идем по пути увеличения военного бюджета», — заключил аналитик.

Напомним, МиГ-35 — это новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника. Летные испытания новой машины состоялись 26 января 2017 года. На форуме «Армия-2018» министерство обороны России и корпорация «МиГ» подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях «С» и «УБ».