Семь вопросов по «делу Голунова», или Кто подбросил наркотики. Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель Николай Стариков, эксперт Федерального агентства новостей, анализирует ситуацию, сложившуюся вокруг задержания журналиста иностранного издания «Медуза» Ивана Голунова и последующего его освобождения.

Российское общество оказалось взбудоражено историей, которая произошла с журналистом Иваном Голуновым. Вернее говоря — той версией, которая усиленно навязывалась нам определенными медийными силами и которая в силу специфики этой сферы оказалась раскручена до невиданных размеров вообще всеми средствами массовой информацией.



Между тем подумать во всей этой истории есть над чем. Что мы и попробуем сделать, отбросив информационную шелуху и отложив в сторону эмоции.

Начнем с фактов.

Шестого июня около 14.30 на Цветном бульваре к журналисту издания «Медуза» и некоторых других СМИ Ивану Голунову «сзади подбежали двое мужчин в гражданской одежде и объявили о задержании». Журналиста задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При личном досмотре на улице у него нашли 4 г запрещенного вещества.

Сам Голунов отрицал, что наркотик принадлежит ему, и позднее, говоря о произошедшем, утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские. После задержания и досмотра в отделе полиции оперативники направились домой к Голунову. При обыске снимаемой им квартиры были найдены свертки с запрещенными веществами и весы. Голунов отрицал принадлежность найденного у него дома и точно так же говорил, что весы и наркотики были ему подброшены.



Через пять дней, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено, он отпущен, а из рядов МВД уволены два генерала. Любой, кто знаком со спецификой работы правоохранительной системы, спецификой дел, связанных с наркотиками, сразу скажет, что через пять дней уголовное дело по такой статье не может быть закрыто. Так не бывает, это просто невозможно. Но это случилось. Так что же произошло?

Мы не знаем. Следствие будет идти.

Однако некоторые вопросы мы можем задать, а некоторые мысли — высказать.

Раз произошло невероятное и через пять дней после задержания Иван Голунов был отпущен, то наркотики, найденные у него в рюкзаке и у него дома, ему не принадлежат. Он не имеет к ним никакого отношения. Иначе бы никто дела не закрыл и Голунова не выпустил.

Возникает вопрос: откуда же взялись эти наркотики в его рюкзаке и у него дома? СМИ немедленно строят для нас «логическую цепочку»: наркотики ему подбросили полицейские. Мы помним, что такую версию почти сразу стал выдвигать сам задержанный Голунов. В его положении это вполне логичная версия. Но вся логика предлагаемого нам «объяснения» тем не менее ложная.



Поясню. Все, кто защищал Голунова, говорили много разных слов. Среди этого потока есть одна фраза, с которой невозможно не согласиться: презумпция невиновности. Пока не доказана вина, человек считается невиновным.

Так и есть. Только ведь эта презумпция невиновности действует не только на «демократических журналистов» и людей с либеральными взглядами. Она распространяется на всех. В том числе и на тех полицейских, что проводили задержание Голунова и в чьи служебные обязанности входит борьба с наркоторговлей.

Из этого следует один вывод и один вопрос. Вывод таков: пока не доказано, что наркотики подбросил конкретный человек, говорить о том, что «наркотики подбросили полицейские», нельзя.

А вот и вопрос первый: с чего это и кто решил, что если наркотики не принадлежат Голунову, то их подбросили сотрудники органов?

Сам Голунов, его адвокаты и издание «Медуза» начали активно подогревать и разгонять именно такую версию. Мол, случившееся с ним есть месть неких «темных сил», чьи грязные делишки якобы разоблачал Голунов в своих расследованиях.

«Я готовил текст по ГУП «Ритуал». Мне настойчиво рекомендовали не заниматься этой темой. Меня задержали в день сдачи расследования — сдал заметку редактору, и меня повязали», — говорил Голунов.

Говорил, заметим, до того, как его отпустили. И с точки зрения его защиты такая позиция была самой разумной.

А теперь расскажу вам небольшую историю. Реальную. Из жизни.

Москва. Молодой студент решает немного заработать. Не находит ничего умнее и лучше, чем продать «запрещенное вещество» в клубе. При первой же продаже, в первый же раз его берут полицейские. Далее разговор такой. Вариантов, парень, два. Первый — садишься надолго, так как реально пытался продать наркотик. Второй вариант — мы видим, что ты случайный «клиент». Закрываем глаза, а дело не открываем. Будешь осведомителем. Подпишешь бумаги, будешь на нас работать.

Парень соглашается. Только вот одна проблема — его знание «темы», связи и возможности узнать равны нулю. Оперативники начинают требовать информации — давай материал! А то смотри, «вспомним твои заслуги». Это практика работы тех, кто борется с преступностью. Требовать от них благородных манер не стоит — не та профессия.



Понимая, что если он кого-то не сдаст, то сядет сам, парень не придумывает ничего лучше, как… подкинуть наркотики своему приятелю по вузу. В рюкзак. С одновременным сообщением полицейским, что того можно брать. Ничего не подозревающего студента берут прямо на выходе из университета.

При осмотре в его рюкзаке находится запрещенное вещество. Далее полицейские едут к нему домой. В ящике стола лежат другие наркотики. Полицейским все ясно — перед ними преступник. А на самом деле — невиновный человек. При этом полицейские наркотики никому не подбрасывали, а понятые видели, что в рюкзаке и на квартире студента нашли запрещенные вещества.

В той истории в итоге разобрались и невинный в тюрьму не сел.

А для нас важно вот что. Во фразе «наркотики Голунову подбросили полицейские» последнее слово лишнее. Наркотики ему действительно подбросили — только, вероятнее всего, не полицейские. Удивительно, почему все СМИ об этом писали, но никто не прошел дальше самой элементарной логики. Если наркотики не Голунова, из этого не следует, что они принадлежали полицейским!

Вопрос второй: кто же подбросил наркотики Голунову и зачем? Вот тут начинается самое интересное. Чтобы понять это, нам нужно дальше вспомнить все, что происходило с Голуновым. О его задержании стало известно ночью или ранним утром 7 июня, когда подруге Голунова по фамилии Рейтер позвонил следователь Игорь Лопатин и сообщил, что Голунова «прямо сейчас» задержали при покушении на сбыт наркотика мефедрона.

И – понеслось.

Журналист, делающий расследования для «Медузы», задерживается полицейскими, уверенными, что они ловят наркодилера. После чего оперативники действуют с ним так, как всегда действуют с подобными субьектами. Оперативники уверены — перед ними преступник.

Вопрос третий: откуда у полицейских появилась такая уверенность, если при самом ближайшем рассмотрении впоследствии она сразу превратилась в уверенность в невиновности Голунова на самом верху?



Версию о том, что случившееся с Голуновым есть месть неких «темных сил», чьи делишки якобы разоблачал Голунов в своих расследованиях, я бы отложил в сторону. Почему? Да потому что слишком много совпадений. Это во-первых, и во-вторых, самый глупый способ избавиться от журналиста, чье издание занимается «политикой», был избран «темными силами».

Заварив такую кашу, устроив такую информационную провокацию, мифические «коррупционеры» ворвались в большую политику, так как «дело Голунова» отодвинуло на второй план даже ПМЭФ и важнейшие заявления президентов России и Китая. При всем неуважении — коррупционеры не идиоты. Не имея чутья, они не имели бы и возможности обустраивать свои темные дела. Они бы еще Венедиктову наркотики подбросили!

Но вернемся к хронологии событий. Они весьма показательные.

Представим ситуацию. Задержан журналист. С наркотиками в рюкзаке. С наркотиками дома. Как вы можете утверждать, что он невиновен? Печатать футболки с его именем и публиковать его фамилию на первых полосах? Только если кто-то вам даст гарантию его 100%-ной невиновности. Иначе потом, в случае определения его вины судом, вы будет выглядеть, мягко говоря, глупо.

Тем не менее вся либеральная сетка в России оказалась вовлечена в борьбу за Голунова — так, как она никогда не боролась ни за кого! Уже днем 8 июня ведущие совестливых российских СМИ, постоянно борющихся с российским государством, вели программы в футболках с надписями «про Голунова».

Вопрос четвертый: что дало всем защищавшим журналиста «Медузы» уверенность в том, что он невиновен?

Ответ — странности информации, которая начала озвучиваться и публиковаться МВД.

«На сайте московского главка МВД опубликовали фотографии нарколаборатории в доме задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Соседи и знакомые журналиста говорят, что на снимках не его квартира. На фотографиях МВД видны пакеты с химическими веществами, шприцами и колбами. После публикации снимков ведомство выпустило отдельное заявление, что фотографии сделаны при обследовании квартиры, которую Голунов арендует на Вешняковской улице», — пишет Village.

Вот это действительно странно. На сайте, где МВД публиковало информацию, которая оказалась неверной, сегодня можно прочитать лишь, что «новость аннулирована», а сам текст, разумеется, удален.

Вопрос пятый: каким образом от официальных структур МВД начали публиковаться фотографии, из которых только одна фотография из девяти была действительно сделана дома у Голунова?

Фото «не тех» квартир и предметов, которые были названы «нарколабораторией», были немедленно растиражированы через прессу и сыграли роль одного из главных аргументов в пользу невиновности Голунова. Для общественности. Для рядового обывателя, который из каждого утюга начал слышать про ресурс «Медуза», Ивана Голунова, «темные силы», которые хотят расправиться со смелым журналистом. При этом подавляющее большинство простых граждан России впервые услышали не только фамилию «известного журналиста», но и название «популярного издания «Медуза».

Никулинский суд, который вечером 8 июня рассматривал вопрос, принял решение отправить Голунова под домашний арест на 2 месяца. Стоит заметить, что по такой статье никогда в нашей стране человека под домашний арест не отправляли. Это значит, что доказательств для задержания Голунова было достаточно, а вот уверенности в его виновности к вечеру 8 июня уже не было.

Вот теперь, когда общая картина у нас перед глазами, самое время задать себе еще несколько вопросов.

Вопрос шестой: что за издание «Медуза», кто его финансирует?

Ответ на этот вопрос поможет нам понять, почему так быстро другие либеральные издания подняли огромную информационную волну, которая захлестнула и государственные и прогосударственные СМИ.

«Медуза» — это издание, занимающееся информационной войной против России. И финансируемое из-за границы, и находящееся за границей — в Латвии. Вы легко найдете информацию об этом во Всемирной паутине.

«Основанное бывшим главредом Lenta.ru Галиной Тимченко интернет-издание «Медуза» получало гранты на свою деятельность от двух западных организаций, которые в свое время являлись партнерами Джорджа Сороса — правительственного агентства SIDA и OAK Foundation. Одна из них занималась финансированием российских ЛГБТ-сообществ и проекта участниц Pussy Riot. В финансовой отчетности латвийской фирмы Medusa Project SIA за 2017 год содержатся сведения о заключенных соглашениях», — писало в том числе и РИА ФАН.

Гранты OAK Foundation получала не только совестливая «Медуза», но и Фонд Андрея Сахарова, и общественная организация «Мемориал», а также ряд других «правозащитных» организаций. Что касается SIDA — то это вообще шведское правительственное агентство со штаб-квартирой в Стокгольме. Целью организации заявлена «поддержка экономического и политического развития бедных стран, а также развитие демократии». При этом любой взрослый человек поймет, что если выделяются государственные деньги, то преследуются интересы государства. В данном случае — иностранного государства в ведущейся на территории России информационной деятельности на русском языке.





В 2018 году другое государство, американское, выделило 70 млрд долларов на информационную войну против России. Это финансирование идет через различные источники. При этом принятие «Закона об иностранных агентах», который обязывает регистрироваться и ставить клеймо «иностранный агент» на СМИ, получающие средства из-за границы, заставило «борцов за свободу» прятать источники финансирования, маскировать их. Но даже несмотря на это, «уши торчат».

«Как отмечает RT, прибыль «Медузы» в 2017 году составила всего 976 евро. При этом долги издания на конец года составляли не менее 1,4 млн евро. При этом в самом СМИ на вопросы о финансовых показателях отвечают, что считают себя «планово убыточным» проектом», — упоминает ФАН.

Если кто-то выделяет миллионы евро на ведение информационной деятельности и при этом не получает прибыли, значит, его интерес, его «прибыль» — именно в распространении определенной информации! Мы все взрослые люди и живем в реальном мире, отложим сказки о добрых филантропах в сторону.

Это публикация от 2018 года. Если копнуть пораньше, результат будет еще интереснее. 2016 год. «Медуза» и Навальный получали деньги от Ходорковского», пишет вполне себе либеральная газета «Ведомости».

На вопрос, почему он финансово помогает «Медузе», беглый олигарх Михаил Ходорковский ответил следующим образом.

«Просто за вас просили люди, которым я не могу отказать. Если у нас окажутся общие идеи, получится очень плодотворное сотрудничество. Если нет — это будет только бизнес», — ответил Ходорковский Тимченко на вопрос, почему ему так интересен проект создания «Медузы».

Смотрите, как интересно: копнешь источники финансирования и сразу увидишь «весь список» тех, кто исключительно «по зову сердца», а на самом деле — по служебной обязанности, пришел на будущий несанкционированный митинг в поддержку Голунова. Но об этом чуть позже.

Для того чтобы вести информационную войну успешно, нужно использовать все формы воздействия, смешивать ложь и правду, говорить о реальных проблемах. Вопрос только в том, зачем все это делается. Какая цель в итоге поставлена. Ведь когда из немецких окопов к красноармейцам обращался немецкий пропагандист на чистом русском языке, предлагая сдачу в плен или подстрекая к дезертирству, то делалось это вовсе не из-за желания спасти советских солдат.

Говоря о реальных поражениях и недостатках Союза, пропагандисты «из вражеского окопа» действовали вовсе не в интересах народа или России. Они отстаивали интересы Третьего рейха, даже когда вскрывали язвы и проблемы сталинского СССР. Вот так и сегодня — бойцы информационного фронта описывают проблемы современной России вовсе не для того, чтобы их решить, а для того, чтобы превратить нас в Украину. Во всех смыслах.

А теперь вишенка на торте. Для окончательного понимания общей ситуации мы должны задать себе еще один вопрос.

Вопрос седьмой: кто защищал Голунова, что за структуры начали оказывать ему юридическую помощь?

Еще в 2013 году прокуратура требовала «от крупной правозащитной организации «Агора» зарегистрироваться в качестве иностранного агента», потому что эта «некоммерческая организация (НКО), получающая финансирование из-за рубежа, занимается политической деятельностью — на безвозмездной основе защищает участников протестного движения».

В 2016 году история получила развитие, и та же самая «Медуза» рассказала нам о том, что «Верховный суд Татарстана по инициативе Минюста РФ ликвидировал межрегиональную юридическую ассоциацию «Агора». Это первый в России случай принудительного закрытия правозащитной организации. Суд решил, что «Агора», признанная «иностранным агентом», активно занималась политической деятельностью — и тем самым нарушала закон».

Итак, ребята не просто знают друг друга давно, но и работают в интересах одних и тех же сил. Это сеть.

Поэтому удивляться, что именно адвокаты из «Агоры» стали защищать Ивана Голунова, мы уже не будем. Сразу три (!) адвоката, скажем сразу, хороших с профессиональной точки зрения, Ольга Динзе, Дмитрий Динзе и Дмитрий Джулай, включились в защиту журналиста. Именно эти адвокаты представляли его интересы в суде и добились небывалого итога — домашнего ареста по статье о распространении наркотиков! Перечень их дел можно легко найти на сайте той самой, воскресшей из пепла, «Агоры».

Вот, к примеру, Дмитрий Динзе.

«Добился оправдания антифашиста Алексея Гаскарова, обвинявшегося в нападении на администрацию города Химки, прекращения уголовного дела в отношении активистов арт-группы «Война»… Представляет интересы режиссера Олега Сенцова и ряда других украинских гражданских активистов, фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, художника Петра Павленского, экс-милиционера Петра Стаховцева, приговоренного к пожизненному лишению свободы».

Помимо этого он, к примеру, пытался спасти от наказания фигурантов дела по взрыву бомбы в питерском метрополитене.

Эти адвокаты всегда по конкретную сторону даже не информационных, а вполне политических баррикад. И они получают за это деньги.

Однако далее произошло то, что может показаться странным. Если забыть об источниках финансирования «Медузы», «Агоры» и сидящем в Лондоне Михаиле Ходорковском.

«Обвиняемый в попытке сбыта наркотиков журналист «Медузы» Иван Голунов отказался от услуг адвокатов правозащитной организации «Агора», его защиту будет вести Сергей Бадамшин. «Так было оговорено сразу. Бадамшин должен был войти ко вторнику. Так и случилось», — сказала «Открытым медиа» гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. Дмитрий Джулай, Дмитрий Динзе и Ольга Динзе получили заявление за подписью Голунова о том, что с 14.00 понедельника эти защитники больше не работают в деле, сказал «Открытым медиа» Джулай. Он признал, что ему «немного досадно», при этом он считает, что начавшие с пяти утра пятницы правозащитную работу адвокаты «сделали все, что могли, и даже чуточку больше», — сообщает портал Openmedia.

Поясняю, вместо трех хороших адвокатов, уже давших отличный результат, «Медуза» неожиданно подключает к делу двух других, не менее хороших и знаменитых. Ивана Голунова теперь будут защищать …адвокаты Ходорковского Сергей Бадамшин и Олег Елисеев!

Несколько слов о «новом адвокате» Голунова, который проработал в деле …всего один день. Его послужной список не менее впечатляющ: он защищал Варвару Караулову, а сейчас защищает украинских моряков, арестованных за попытку незаконного пересечения границы Российской Федерации в Керченском проливе.

Бадамшин и «Медуза» также уже сотрудничали. Тогда адвокат занимался делом «Светланы Давыдовой, позвонившей в украинское посольство по поводу российских войск в Донбассе, и автора возмутившей православную общественность новосибирской оперы «Тангейзер» Тимофея Кулябина. В обоих случаях интересы обвиняемых представлял адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин — он известен своей работой в «болотном деле», а сейчас занят практически во всех резонансных «политических делах».

Сергей Бадамшин также всегда стоит на определенной весьма политической стороне баррикад. Некоторое время назад, когда мною был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к координатору общественного движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, члену бюро федерального политического совета Партии ПАРНАС Андрею Пивоварову, адвокатом ответчика также был господин Бадамшин. И это не помогло Ходорковскому и его «представителю» в Петербурге Пивоварову — Василеостровский районный суд встал на сторону закона и удовлетворил мой иск.

В деле Голунова показать себя адвокат Бадамшин также не смог — расследование было передано в Следственный комитет и 11 июня 2019 года закрыто.

Вот мы и подошли к финальной точке. Пора подвести итог.

Что произошло?

На мой взгляд, произошла тщательно спланированная, многоуровневая провокация, которая состояла из «трех частей». Управлялась она одним «дирижером» и была разработана детально. Центр ее организации — один!

1. Первая часть. Арест невиновного. С одной стороны, оперативники получили информацию и начали разработку Голунова как торговца наркотиками, каковым он не являлся. Далее полицейским сообщили, что в конкретный день Голунова можно и нужно брать, так как он будет с наркотиками. Этот «источник» либо сам, либо с помощью кого-то подбросил наркотики Голунову в рюкзак и домой.

Источник был для оперативников авторитетным, и поэтому они сделали все, что было нужно организаторам провокации.

Подчеркиваю, что сотрудники полиции наркотиков не подбрасывали и честно выполняли свой долг, а понятые действительно видели запрещенные вещества там, где их нашли. Основываясь на этих фактах, суд отправил Голунова под арест, хоть и под домашний.

2. Вторая часть. Информационная атака. Зная, что Голунов будет арестован ровно тогда, когда полицейским сольют информацию о наркотиках, организаторы провокации заранее попросили самого журналиста подготовить очередное расследование. Про коррупцию. Мусор. Что-то погромче — чтобы потом именно этим расследованием объяснять все с ним происходившее и вызвать симпатии рядового гражданина и иллюзию полного «беспредела коррупционеров и полиции».

Арест Голунова решили провести ровно в момент ПМЭФ, где лидер российского государства Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин сделают ряд важных заявлений. Помимо этого, через несколько дней наступит 12 июня — День России. Прекрасный повод для несанкционированных акций и борьбы с «кровавым режимом» дело Голунова даст при нужной информационной обработке общества. Отсюда и столь быстрая реакция либерального медиасообщества: подняли на ноги всю сетку!

3. Третья часть. Убеждение рядового гражданина в невиновности Голунова. Это наиболее важная и сложная часть всей провокации. Нужно было создать 100%-ную уверенность в невиновности журналиста даже у тех, кто его не знает, «Медузу» не читает и либеральных журналистов терпеть не может. И это удалось.

«Полиция рассказала об обыске у Голунова, приложив фотографии, сделанные не у него в квартире. Перед публикацией официального пресс-релиза эти снимки начали распространять Telegram-каналы Baza и «112». На них изображены большие пакеты с порошком и химикаты. При этом в самом сообщении ГУВД Москвы речь идет лишь о трех пакетах, свертке и весах. Знакомые Голунова заметили, что все фотографии, кроме одной, не похожи на квартиру журналиста. Адвокат Джулай пояснил «Медузе», что при обыске действительно изъяли только три пакета и весы», — пишет «Медуза».

Вопрос, как и откуда пошла дезинформация, которую само же МВД выдало на-гора, является очень интересным. Это ключ ко всей загадке «дела Голунова». Что за Telegram-каналы начали, как пишет «Медуза», распространять фальшивые фото еще до публикации официального пресс-релиза?

Напомню, что некоторое время назад произошла история куда меньшего масштаба, но показывающая нам, как это может быть. Некий человек, работавший в Минобороны, технарь, компьютерщик, сознательно вставил в материалы о ситуации в Сирии кадры из компьютерной игры. Эта информация была точно так же, как и в ситуации с Голуновым, опубликована в официальных аккаунтах Минобороны РФ, о чем немедленно сообщили все западные СМИ, раздув нешуточный скандал.

Оперативники, уверенные в виновности «торговца», берут Голунова, который искренне говорит, что наркотиками не торгует. При этом он убежден, что его взяли за его расследования. Как только информация попадает в открытый эфир, начинается ее распространение. Волна нарастает и делает резкий скачок после «разоблачения» неправильных фотографий. Подключаются адвокаты иностранного агента «Агоры», которые, не зная общего замысла, пытаются сначала свести дело к «избиению» Голунова.

Идет атака на врачей больницы доктора Мясникова, которые не находят у него сломанных ребер и сотрясения мозга. Любопытно, что после его освобождения вся либеральная тусовка разом забыла про «избиение» и «сломанные ребра». Навальный публикует свое расследование про «коррупцию», которое случайно оказалось готовым именно к этим же датам. Меняются и адвокаты у Голунова — в дело вступает Ходорковский и люди, работающие прямо на него.

Получая из МВД невнятную информацию, видя невиданную волну «солидарности», руководство страны понимает, что происходит масштабная провокация, которая имеет своей целью кульминацию 12 июня. Поэтому накануне, 11 июня, Голунова выпускают, дело закрывают, а двух генералов МВД увольняют. Причина их увольнения в том, что МВД распространяло дезинформацию и это привело к проигрышу информационной войны вокруг данной ситуации.

Несмотря на то что Голунов на свободе, сетка не может отказаться от запланированной акции — и либералы выходят драться с полицией, хотя сам Голунов говорит, что не надо никуда выходить, и давно находится на свободе. Организаторы провокации своей цели достигли лишь частично, однако попытка нанести ущерб репутации правоохранителей сработала. Теперь задержание любого «борца с режимом» будет подаваться через призму невиновности Голунова.

Но на этом «дело Голунова» далеко не закончено.