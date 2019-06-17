Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата

Москва, 17 июня. Блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Государственной думы Василия Власова. Об этом рассказал сам парламентарий.

«Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально-значимым вопросам», — рассказал в беседе с РИА Новости депутат.

Чиновник напомнил о проектах Хованского. Блогер, как отметил Власов, сравнивает дорогую и экономкласса продукцию, проверяет в рамках «Шаверма-патруль» точки общественного питания на качество еды и на соблюдение санитарных норм. По мнению депутата, блогер «сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческой процессе».

Кроме того, по словам Власова, Хованский сможет выступить в качестве эксперта на обсуждениях, которые касаются молодежной повестки. Чиновник отметил, что у блогера только на YouTube четыре миллиона подписчиков.

«Мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную думу», — добавил он.

Юрий Хованский — российский YouTube-блогер. Он стал известен по проектам «Шаверма-патруль», «Russian Stand-up», «Бомбилы».