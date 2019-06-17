Москва, 17 июня. Специалистами были названы самые солнечные российские города. Согласно данным Росгидромета, на первом месте находится Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в этом городе составляют 2797 часов.

Как говорится в официальной группе ведомства «ВКонтакте», на вторую строчку попал Хабаровск с показателем 2449 часов. Кроме того, самым ветреным местом в России специалисты признали территорию вблизи Мыса Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра в этом месте могут достигать до 58 метров в секунду и иметь скорость до 208 километров в час.

Ранее был составлен топ-10 лучших курортов России для отдыха с детьми. Лидером своеобразного рейтинга стал город-курорт Сочи, за который проголосовали 40% участников интернет-опроса, проведенного специалистами агентства, на втором месте – Анапа (16%).

Третье и четвертое места поделили курортный район Санкт-Петербурга и Байкал (по 11%), на пятой и шестой строчке ТОПа – крымские Евпатория и Ялта, за которые проголосовали по 7% участников опроса.

Кроме того, в десятку лучших курортов России для отдыха с детьми по версии пользователей сайта ТурСтат вошли Феодосия, Ейск (Краснодарский край), Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск. В первую десятку лучших российских курортов для летнего отдыха с детьми вошли пять курортов на побережье Черного моря, один курорт на побережье Азовского моря, два курорта на Балтике, один курорт Кавказских Минеральных Вод и озеро Байкал.

В середине мая эксперты портала Tvil.ru назвали самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море в России — это Новомихайловский в Туапсинском районе, населенные пункты Сенной, Агой и Дедеркой Краснодарского края.

Тогда же были опубликован список 10 лучших российских курортов для летнего отдыха на море. Рейтинг возглавили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь.

Также были названы самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом. Согласно данным компании «Турстат», самыми привлекательными для туристов являются Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль, расположенное в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, а также курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря в Азербайдажане, озеро Севан в Армении.

Как уточнили специалисты, в этих курортах россиян привлекают знание местными русского языка, гостеприимство, невысокие цены, а также вкусная еда.