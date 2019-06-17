Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Москва, 17 июня. Состояние музыкального продюсера и основателя популярного коллектива «На-На» Бари Алибасова все еще тяжелое, в Казахстан его не перевозили. Об этом в понедельник рассказали РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что родные собираются отправить его на реабилитацию в Казахстан.

По данным издания, Алибасов находится в реанимации.

«Состояние тяжелое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром — 36,8», — говорится в сообщении.

Алибасов попал в медицинское учреждение после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Представитель продюсера уточнил, что столичные медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что кот Бари Алибасова Чуча умудрился в течение двух суток заработать 150 тыс. долларов. По словам пиар-директора продюсера Вадима Горжанкина, Чуча приобрел сумасшедшую популярность с тех пор, как внезапно исчез из квартиры Алибасова. Кота нашли спустя два дня и вернули владельцу ученики школы кунг-фу. После этого на группу «На-На» обрушился шквал рекламных предложений. Канадскому сфинксу даже предлагали сниматься в рекламных роликах.