В Госдуме рассказали, как обезопасить граждан от кражи квартир через Интернет

Москва, 17 июня. В Госдуме рассказали, как можно обезопасить граждан от мошенников, которые крадут квартиры через Интернет, подделывая электронные подписи (ЭП). Чтобы исключить незаконное присвоение чужой собственности, необходимо ввести обязательное заверение сделок с недвижимостью нотариусами, сообщает сайт Федеральной нотариальной палаты со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова.

Поводом поднять вопрос кражи квартир через Интернет стал очередной случай, который произошел буквально на днях. Владелец лишился жилого помещения на Кутузовском проспекте в Москве. О краже собственник узнал случайно, когда оформлял парковочное разрешение.

Исключить подобные инциденты поможет наличие гарантов в сфере приобретения недвижимости. Ими могут выступать нотариусы. Как отмечает Емельянов, сейчас уже функционируют технологии «электронного нотариата». Инновация позволяет провести электронную сделку удобно и быстро, при этом защищая ее участников.

Кроме того, нотариус гарантирует достоверность исходных данных государственных реестров, удостоверяя исходный документ, на основе которого возникает право, сообщает «ФедералПресс». Этот пункт является значимым, поскольку технологии защищенного хранения информации не исключают появления изначально фальшивых сведений.

Ранее Росгвардия рассказала, как обезопасить себя от квартирной кражи во время отпуска. Эксперты советуют не размещать фотографии об отдыхе в социальных сетях и не проставлять геолокацию.