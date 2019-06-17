Tesla начала продавать поддержанные электрокары Model 3

Вашингтон, 17 июня. Американская компания Tesla запустила продажи поддержанных электрокаров Model 3 в Сан-Франциско. Об этом сообщила корпорация на своем сайте.

В компании американского бизнесмена и инженера Илона Маска заявили, что каждый автомобиль прошел проверку по 70 параметрам. Машина продается либо с гарантией на два года и 80 тыс. километров, либо на четыре года и 160 тыс. километров, сообщил телеканал «360». Отмечается, что при покупке транспортного средства с рук гарантия не предоставляется.

Приобрести на официальном сайте автомобиль Model 3 можно на 15-20 тысяч долларов дешевле, чем новый.

Как отметил «ФедералПресс», раньше поддержанные автомобили, произведенные Tesla, можно было купить только с рук.