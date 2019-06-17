В Госдуме прокомментировали возможность встречи Мэй и Путина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может стать проводником в вопросе улучшения отношений между Лондоном и Москвой. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Встреча с Путиным

Лондон и Москва изучают возможность встречи Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке. Об этом пишет в авторской статье редактор дипломатического отдела газеты Guardian Патрик Уинтур.

«Великобритания и Россия рассматривают возможности потепления в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца», — сообщил Уинтур. При этом автор не указывает источники этой информации.

По словам автора, первая встреча Терезы Мэй и Владимира Путина после инцидента в Солсбери сможет пройти, если только Лондон и Москва будут уверены, что она станет продуктивной, сможет обозначить общую повестку.

Проводник

Депутат Алексей Чепа допустил возможность улучшения отношений между РФ и Великобританией, заметив, что отношения между странами сегодня на критическом уровне. Для улучшения ситуации должны быть сделаны определенные шаги.

«Тереза Мэй все это время находилась под сильным давлением внутренней политической борьбы. И Brexit, который так и не удалось ей реализовать, во многом давил на политические отношения, сложившиеся между нашими странами. Инцидентом в Солсбери и другими политическими моментами правительство Мэй пыталось отвести проблемы Brexit в другую плоскость», — пояснил Алексей Чепа.

По мнению депутата, сегодня Тереза Мэй в связи с уходом в отставку освободилась от этого давления. Но ответственность перед своей страной она по-прежнему сильно ощущает. Вероятно, это основная причина, которой она руководствуется при организации возможной встречи с Владимиром Путиным.

«Я думаю, что ей будет что сказать. В этом положении Тереза Мэй может стать неким проводником в переговорах между Москвой и Лондоном», — заключил Алексей Чепа.

Напомним, отношения между Великобританией и РФ серьезно обострились после так называемого «отравления» бывшего британского разведчика Сергея Скрипаля. Лондон, не предъявив никаких доказательств, обвиняет в инциденте Россию. В свою очередь Москва все нападки отвергла, заметив, что ни в РФ, ни СССР химическое вещество «Новичок» никогда не разрабатывалось. Более того, в химической лаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение этого яда.