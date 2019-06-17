Назван топ-5 немецких авто с пробегом не старше трех лет

Москва, 17 июня. Автомобильные эксперты провели исследование и составили топ-5 машин немецкого производства с пробегом не старше трех лет.

По данным ресурса Daily-Motor, перечень возглавила модель Audi Q7, оборудованная мощным мотором и имеющая отличные ходовые технические характеристики. Несмотря на высокий ценник, такое транспортное средство пользуется большим спросом на рынке.

Вторую строчку занял Volkswagen Touran. По словам специалистов, этот автомобиль идеально подходит для семейных путешествий, передает «МИР24».

Бронза рейтинга досталась Volkswagen Golf, который хвалят за хорошую управляемость и динамику. Далее по списку идет Volkswagen Polo, который привлекает своей доступной ценой и небольшими габаритами. Замыкает топ-5 Audi A3, автомобиль привлекает экономичным двигателем и надежной системой безопасности.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших автомобилей для начинающих водителей по цене до 25 тысяч долларов.