В Петербурге завершился международный фестиваль айкидо «Белые ночи». ФАН-ТВ

14-16 июня в городе на Неве прошел международный фестиваль айкидо «Белые ночи — 2019». В этом году фестиваль был посвящен 30-летию образования Федерации айкидо в Петербурге и области. На мероприятие пришли и дети и взрослые — поклонники боевых искусств со всего мира. Кроме любителей айкидо, поделиться своими знаниями приехали такие легендарные фигуры, как сенсей Ямада Ёшимицу, который является учеником самого основателя айкидо, Хорикоши Хоруёши — мастер айкидо из Японии, а также Доминик Пьер — президент Европейской ассоциации айкидо из Франции. Он поделился своей историей и рассказал, что когда-то он начал заниматься карате-до, однако позже перешел в айкидо, поскольку именно там происходит более тесный контакт и взаимодействие с человеком.

«То, что воспитывает во мне айкидо, — это восприимчивость к тому, что происходит вокруг. Это справедливо как для занятий на татами, так и для жизни в принципе. Нужно чувствовать, что происходит, и соответственным образом на это реагировать»,— говорит Доминик Пьер, президент Европейской ассоциации айкидо.

Ребята приехали на фестиваль, чтобы увидеть легендарных мастеров, получить новый опыт, пообщаться с единомышленниками. Все как один сходятся во мнении, что айкидо — это не просто единоборства, а образ жизни. Во главу угла ставится духовное воспитание.

«Айкидо — это те базовые принципы, на которых строится наша жизнь и все, что ее окружает: честность, честь, достоинство», — отмечает Александр Андречук, вице-президент Украинской федерации айкикай айкидо.

Тренер также отмечает важность такого вида спорта для детей.