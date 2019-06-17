Облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 утвердят до конца года

Москва, 17 июня. «МиГ» до конца года сформирует облик дальнего перехватчика, который придет на смену МиГ-31. Об этом заявил гендиректор самолетостроительной корпорации Илья Тарасенко.

Глава «МиГ» отметил, что боевая машина будет применять новые виды авиационных средств поражения и действовать на очень большом радиусе перехвата. При создании самолета будут применяться новые технологии малозаметности.

«Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом», — цитирует Тарасенко РИА Новости.

Генеральный директор корпорации «МиГ» выразил мнение, что самолет необходим стране, его создание станет большим шагом по укреплению обороноспособности РФ. Тарасенко отметил, что перспективный авиакомплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) заменит МиГ-31, когда ресурс самолета подойдет к «логическому завершению».