Москва, 17 июня. Большинство опрошенных граждан РФ одобряют желание подростков начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом говорит исследование Всероссийского центра исследования общественного мнения. При этом родители считают, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость, а также возможность помогать семье.

Как пишет ТАСС, 83%, большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет. 74% россиян заявили, что сами начали работать до 18 лет. 86% мужчин трудоустраивались, будучи подростками. 80% опрошенных заявили о желании, чтобы их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет.

Исследование показало, что первый заработок россияне в среднем получали в 16 лет. Чаще всего это была работа в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%). Основными преимуществами раннего трудоустройства россияне назвали финансовую независимость, приобщение к труду, возможность помочь семье.

Ранее ВЦИОМ назвал число россиян, которым нравится их работа. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование и установили, что большинство россиян (85%) довольны своей работой. Об этом говорится в понедельник в результатах исследования.

Согласно итогам социологического опроса, более трети опрошенных россиян — 34% — заявили, что выбрали работу, поскольку так «сложились обстоятельства». Практически аналогичное число — 30% — выбрали место работы согласно своим хобби. Параллельно 17% россиян ответили, что при трудоустройстве у них «не было выбора», еще столько же респондентов нашли работу, ориентируясь на денежную составляющую.

Согласно данным ВЦИОМ, большинство граждан РФ — 68% — выразили мнение, что их заработная плата «скорее не вырастет», если они будут работать больше и более качественно. Помимо этого, более половины респондентов (56%) заявили, что остались бы на своем месте в случае, если бы у них было достаточно денег, чтобы не ходить на работу.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 мая среди 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, как россияне относятся к профсоюзам.