Токаев посоветовал Трампу «не загонять в угол китайцев»

Нур-Султан, 17 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посоветовал США найти компромисс с Китаем в торговой войне. Он в интервью Euronews заявил, что Вашингтону не следует ставить Пекин в безвыходное положение.

Президент Казахстана выразил обеспокоенность противоречиями Китая и США в торговой сфере. Он напомнил, что Нур-Султан является крупным экспортером «целого ряда природных ресурсов в Китай».

«Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск, поэтому мы считаем, что Китай и США рано или поздно выйдут на обоюдные соглашения», — отметил Токаев.

Глава Казахстана также посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу «не загонять в угол китайцев». По его словам, для Китая «потеря лица имеет огромное значение».

О торговой войне между Вашингтоном и Пекином эксперты заговорили после вступления в силу в июле 2018 года взаимных таможенных пошлин. США тогда ввели пошлину 25% на импорт более 800 наименований товаров из Китая. Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами. В дальнейшем стороны продолжили обмениваться санкциями друг против друга. Последний раунд американо-китайский переговоров по торговле в мае оказался безрезультативным на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.