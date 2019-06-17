Китай хочет закупать у России куриные лапки в промышленных масштабах

Москва, 17 июня. Китайские компании заинтересованы в закупке в России куриных лапок в промышленных масштабах. По данным директора по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексея Мурзенка, это может увеличить объемы экспорта в два раза — до 45 млрд долларов.

«Есть запрос на 200 сорокафутовых контейнеров в месяц... Китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтеков, и они хотят покупать достаточно большие объемы», — сообщил он агентству РИА Новости.

Однако на сегодняшний день только 23 российские фабрики имеют возможность импортировать мясную продукцию в Китай. Есть сложности и с транспортировкой замороженных лапок. По словам Мурзенка, пока в РФ нет достаточного количества вагонов для их перевозки.

Директор РЭЦ отметил, что российские производители прилагают усилия, что решить существующие проблемы. По его мнению, чтобы удовлетворить запросы китайских партнеров в закупке куриных лапок, следует саккумулировать производство в одном месте.

В период с января по май 2019 года рост товарооборота между Россией и Китаем вырос на 4%, до 42 млрд долларов. Рост составил 4%. Причем китайский экспорт в Россию падает, а российский в КН, наоборот, растет, отмечает «Газета.ру».