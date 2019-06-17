Европейские аналитики обвинили Россию в мигрантском хаосе в ЕС

Брюссель, 17 июня. Институт исследований в сфере безопасности Евросоюза (EUISS) обвинил Россию в «хаосе и беспорядке», в котором ЕС погряз еще в 2014 году из-за кризиса нелегальных мигрантов.

«Возможно, непосредственной угрозы вторжения в ЕС и нет, но на его границах от Калининграда до эксклавов в Северной Африке зреет хаос», — заявляет автор доклада.

Эксперт аналитического центра утверждает, что нелегалы заполонили Европу при помощи России. Это был коварный план Москвы по дестабилизации обстановки в регионе.

Доклад EUISS уже прокомментировали в МИД РФ. По мнению источника телеканала RT, все эти голословные обвинения указывают на все большую деградацию этого института. Собеседник RT с сожалением отметил, что парижский институт претендует на «интеллектуальную самостоятельность», но при этом демонстрирует патологическую зависимость от антироссийской политической конъюнктуры, превалирующей на Западе. Именно поэтому весь доклад EUISS наполнен «пропагандистскими штампами».

Источник телеканала возмутился тем, как легко эксперт EUISS называет Россию пособником нелегальной миграции в ЕС. При этом делается это с удивительной легкостью и, разумеется, без приведения каких-либо доказательств. А их (доказательств), как подчеркнул собеседник телеканала, просто не существует.

Новые обвинения в адрес России прокомментировал и заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, этот доклад просто «очередная фейковая новость из категории хайли лайкли».

«А что если переложить на плечи России вину за проблемы, которые испытывает европейский обыватель? Видимо, решили сразу двух зайцев убить», — пояснил Кошкин в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что РФ стараются строить партнерские отношения с Евросоюзом, в том числе и в сфере безопасности. И вопрос охраны границ не является исключением.

Москва неоднократно заявляла, что ведет последовательную борьбу с нелегальной миграцией. Так, по данным главы Погранслужбы ФСБ РФ Владимира Кулишова, в минувшем году российские пограничники задержали более 2,5 тыс. мигрантов, стремящихся попасть в Западную и Северную Европу через РФ.

Согласно данным международной организации, с 2014 по 2018 годы по пути в Европу погибли по меньшей мере 30 тыс. 510 нелегалов. 17 тыс. 644 человека погибли в Средиземном море, огромное количество человек погибли в Африке, Юго-Восточной Азии и на границе между США и Мексикой. Как уточняет НСН, в основном причиной гибели нелегалов становились плохие транспортные средства, переутомление, болезни и отсутствие возможности быстро получить медицинскую помощь.