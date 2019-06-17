Американский телеведущий прогнозирует гибель человечества из-за вегетарианства

Нью-Йорк, 17 июня. Популярный американский ведущий Рик Вайлз (Rick Wiles) заявил, что появление вегетарианских бургеров — это «часть плана дьявола по истреблению людей». Таким мнением он поделился в выпуске своей собственной программы TruNews, размещенной на видеохостинге YouTube.

Как отмечает журналист, искусственное мясо было придумано «приверженцами дьявола» с целью разрушить мир флоры и фауны, а также изменить человеческую ДНК.

«Зачем? Они хотят, чтобы мы не рождались. Они хотят создать расу созданий без души», — считает ведущий.

По его мнению, вскоре люди не будут знать, когда они едят искусственное мясо, а когда — настоящее.

Вайлз является основателем собственного медиа TruNews, которое зачастую рассказывает о конспирологических теориях. Кроме того, он известен своими провокационными высказываниями.

Согласно данным Всемирного центра общественного мнения, на сегодняшний день только каждый сотый опрошенный совершеннолетний гражданин РФ не употребляет в пищу мясо по идейным соображениям.

Как отмечал ведущий аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов, точной статистики по числу вегетарианцев в России нет, а если бы она и была, связать число вегетарианцев с трендами рынка мяса не представляется возможным. По словам эксперта, российская экономика показывает рост и в ближайшие годы этот рост, вероятно, продолжится, что приведет к росту потребления всех основных видов мяса.