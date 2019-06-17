Певец Шура похвастался подаренным местом на Троекуровском кладбище

Москва, 17 июня. Певец Шура рассказал о подготовке к собственным похоронам. Друг уже подарил артисту место на Троекуровском кладбище, а сам исполнитель сейчас продумывает будущий памятник.

Певец сообщил, что стал все чаще задумываться о смерти после трагического ухода из жизни Жанны Фриске. Шура уже заказал шикарный белый двухдверный гроб.

Кроме того, звезда 90-х придумал себе оригинальную ограду для будущей могилы. В качестве этого элемента Шура собирается использовать части недавно приобретенной им кровати. На эту идею певца натолкнули пожилые соседки по подъезду.

«Вот, Шурка, молодец. Уже оградку домой понес», — сказали бабушки, когда увидели, как артист заносит домой красивые ограждения кровати.

Шура объяснил соседкам, что это элементы мебели, но позже всерьез задумался о том, чтобы использовать детали для украшения могилы, сообщает МИР24.

Отметим, что в октябре прошлого года «Яндекс» уже «похоронил» певца. На странице поисковика по ошибке появилась дата смерти артиста. Как рассказал сам Шура, из-за этого его телефон разрывался от звонков.

Шура родился в 1975 году в Новосибирске. Певец прославился в 90-е благодаря эпатажному имиджу и своеобразной манере исполнения. Одной из главных особенностей внешности артиста некоторое время являлось отсутствие передних зубов. В 2003 году певец все же поставил зубные протезы. Главными хитами Шуры стали песни «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и «Твори добро».