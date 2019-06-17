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Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

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Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Москва, 17 июня. Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» возглавил российский прокат по итогам четырех дней показа. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 13 по 16 июня.

Картина Ф. Гэри Грея собрала за четыре дня, по предварительным данным, 240,6 миллиона рублей в России и странах СНГ.

Фильм рассказывает о тайном сообществе людей, контролирующем инопланетян на Земле и оберегающем планет от угроз из вне. Картина не является продолжением трилогии «Людей в черном», однако сценарий основан на одноименных комиксах. Главные роли в новых «Людях в черном» исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2», который вышел на экраны 30 мая. Сборы картины за минувший уик-энд составили более 121 миллиона рублей, отметил «Взгляд.ру». 

Тройку лидеров замыкает «Аладдин» со сборами за прошедшие выходные в 75 миллиона рублей, сообщил «МИР24». 

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Автор: Данила Копп
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