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Оптическая иллюзия с шарами и полосами стала популярной в Сети

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Оптическая иллюзия с шарами и полосами стала популярной в Сети

Вашингтон, 17 июня. Новая оптическая иллюзия набирает популярность среди пользователей социальных сетей. На картинке изображены горизонтальные полосы и шары. Автором изображения является профессор Техасского университета Дэвид Новик, опубликовавший новую загадку для пользователей в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Ноак также публиковал картинки-иллюзии в Сети с их объяснением. На очередном произведении профессора расположены шары и полосы разного цвета. На первый взгляд цвет шаров разный, но если присмотреться все они одинаковые — коричневые. Оптическая иллюзия с шарами и полосами стала популярной в Сети. 

Профессор уточнил, что такой эффект называется цветовым контекстом. Он объяснил, что человек воспринимает цвет в зависимости от того, как расположены шары и линии. На картинке шары находятся в разных цветовых контекстах, в связи с чем воспринимаются разными цветами.

Ранее ученые объяснили загадку самой известной оптической иллюзии. Австралийские ученые объяснили загадку одной из самых известных оптических иллюзий — рисунка «Моя жена и моя теща», на котором одновременно можно увидеть и пожилую женщину, и молодую даму.

Исследователи из университета Флиндерса и университета Южной Австралии провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что восприятие рисунка зависит от возраста смотрящего на него человека.

Так, по мнению ученых, молодые люди в возрасте до 30 лет чаще видят на изображении молодую девушку, которая отворачивается от зрителя. В свою очередь люди постарше сначала замечают профиль пожилой женщины.

Всего в эксперименте австралийских ученых приняли участие 666 человек из 22 стран. Иллюзия «Моя жена и моя теща» впервые появилась на открытке 1888 года. Исследование ученых было опубликовано в научном издании Scientific Reports.

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Автор: Алия Садыкова
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