ВКС РФ получили первые два истребителя МиГ-35

Москва, 17 июня. Первые два истребителя МиГ-35 поставили ВКС России, еще четыре боевые машины Воздушно-космические силы получат до конца года. Об этом заявил гендиректор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолета уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний», — цитирует Тарасенко РИА Новости.

По его словам, в корпорации рассчитывают на заключение нового договора на поставку МиГ-35 с Минобороны России .

Новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 стал развитием самолетов МиГ-29М/М2 и МиГ-29К/КУБ. Летные испытания боевой машины начались в январе 2017 года, 28 января того же года в Подмосковье состоялась международная презентация МиГ-35.

Корпорация «МиГ» и Минобороны РФ подписали контракт на поставку шести новейших истребителей до 2023 года на форуме «Армия-2018». В рамках договора военному ведомству будут поставлены боевые машины в модификациях «С» и «УБ».