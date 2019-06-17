Новейший Ми-28НМ успешно протестирован в Сирии

Москва, 17 июня. Тестовые испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ подошли к окончанию. Об этом в понедельник сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Как отметил герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко, такие вертолеты действуют в интересах сухопутных войск и на поле боя от них зависит многое, пишет газета «Известия».

«Вертолеты предназначены для действий на передовой и в тактическом тылу противника, способны поддерживать десантные действия», — сказал эксперт.

В начале текущего года боевая машина была благополучно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать на вооружение армии РФ. К 2028 году в Воздушно-космические силы на вооружение должно быть поставлено 100 Ми-28НМ.

Ранее сообщалось, что военное ведомство РФ якобы отказалось от закупок Ми-28НМ из-за высокой цены боевых машин, однако позднее заместитель руководителя Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что ведомство и отечественный холдинг «Вертолеты России» договорились о стоимости модернизированных вертолетов «Ночные охотники». Он также уточнял, что стороны обсуждали объем первого серийного контракта — 6 или 18 вертолетов.