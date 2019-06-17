Стрельба произошла на школьном выпускном в США, есть погибший и раненые

Вашингтон, 17 июня. Стрельба на школьном выпускном в США унесла жизнь одного человека. Еще семь человек были ранены.

Трагедия произошла в воскресенье в Филадельфии в штате Пенсильвания. По данным телеканала CBS Philly, ранения получили четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.

Представители полиции заявили, что число стрелявших и их мотивы пока неизвестны. Предварительно установлено, что инциденту не предшествовали никакие конфликты, пишет РИА Новости.

Ранее портал «Ридус» сообщал о массовом убийстве в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния. в пятницу произошло массовое убийство. 1 июня 40-летний инженер Деуэйн Крэддок, вооружившись пистолетом, открыл огонь в здании муниципалитета. Стрелка ликвидировала полиция.

11 человек были убиты на месте, еще один скончался при госпитализации. Ранения получили шесть человек.