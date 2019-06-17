Москва, 17 июня. Сумма ущерба от преступлений, причинивших вред окружающей среде, составила в прошлом году в России 12 миллиардов рублей. Об этом рассказал прокурор генеральной прокуратуры РФ Егор Мирошник.

Была подсчитана сумма ущерба от экологических преступлений в России в 2018 году. Он уточнил, что особое внимание прокуратура в России уделяет экологическим преступлениям. Мирошник напомнил, что ущерб природе исчисляется миллиардами рублей. При этом основная масса подобных преступлений приходится на лесную отрасль. Как пишет РИА Новости, ежегодно таможней и управлением МВД России на транспорте возбуждается около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса.

Ранее россияне назвали основные экологические проблемы России. Россияне считают свалки и загрязнение воздуха основными экологическими проблемами страны. Об этом говорят итоги опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 22% населения считают наиболее опасным для окружающей среды в России загрязнение воздуха, 16% недовольны свалками, 13% назвали грязные реки и озера основной проблемой в сфере экологии.

Кроме того, россияне указали как угрожающие экологии несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).

При этом 23% россиян уверены, что состояние окружающей среды за последние годы улучшается, 31% жителей считают, что экология ухудшается.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил приоритеты России в экологии. По его словам, снижение отрицательного влияния хозяйственной деятельности для окружающей среды является одной из важнейших задач России.

Также был составлен экологический рейтинг российских регионов. Как следует из итогов проведенной работы, самыми грязными субъектами федерации были признаны Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Главной проблемой этих регионов экологические общественники назвали неспособность местных властей запустить реформу по обращению с отходами производства и потребления. Меж тем, самыми чистыми российскими регионами специалистами «Зеленого патруля» были признаны Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.