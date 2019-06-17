США собираются отложить публикацию политической части «сделки века»

Вашингтон, 17 июня. США, вероятно, не станут раскрывать информацию о политической составляющей плана урегулирования палестино-израильского конфликта до ноября. Об этом на конференции в Нью-Йорке в воскресенье заявил спецпредставитель американской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Ранее ожидалось, что США представят предложения летом. Но, по словам Гринблатта, в связи с выборами в Израиле планы были скорректированы. Спецпредставитель выразил мнение, что публикацию данной информации «имело бы смысл» отложить до ноября, так как к этому времени в Израиле должно быть сформировано новое правительство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство по итогам прошедших в стране 9 апреля выборов, так как заручился поддержкой лишь 60 депутатов Кнессета из 120. Отведенный на создание кабмина срок истек 29 мая и Нетаньяху 30 мая инициировал принятие закона о самороспуске израильского парламента. Повторные выборы в Кнессет назначены на 17 сентября.

Авторами инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта считают Гринблатта и старшего советника президента США Джареда Кушнера. Последний ранее заявлял, что план будет включать политическую и экономическую части. В инициативе будут учтены попытки урегулировать конфликт предыдущих администраций США, отмечают авторы документа.

В «сделке века» уже усомнился глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает Газета.ru. Руководитель дипведомства назвал план неисполнимым и не исключил, что сделка будет выгодна только Израилю.