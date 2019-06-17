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Директор Началовой рассказала о сне с участием певицы

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Директор Началовой рассказала о сне с участием певицы

Москва, 17 июня. Пиар-менеджер покойной эстрадной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, что певица ей приснилась. По словам экс-директора артистки, Юлия приснилась ей впервые после смерти — это было крайне необычно.

Исаева на своей странице в социальной сети Instagram отметила, что во сне носила Началову на руках.

«Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла», — рассказала женщина.

Пиар-директор также призналась, что ей кажется, что Началова не умерла, а уехала куда-то и вскоре вернется. По ее словам, складывается такое чувство, что артистка просто улетела в Штаты, передает Пятый канал.

Напомним, Началова скончалась 16 марта текущего года. Смерть 38-летней артистки потрясла ее родных, коллег по цеху и поклонников. Некоторые из них усматривают необычные явления на местах, связанных с певицей.

Сообщения о проблемах со здоровьем у артистки появились в начале весны, когда ее срочно госпитализировали в российской столице из-за высокого уровня сахара в крови.

Ранее сообщалось, что семья бывшего футболиста ЦСКА и сборной России по футболу Евгения Алдонина приняла дочь Началовой. Новая возлюбленная экс-супруга артистки показала на видео, как дочь Вера устроила с отцом заплыв в бассейне.

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Автор: Сергей Петров
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