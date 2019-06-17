СМИ узнали о планах Мэй встретиться с Путиным

Москва, 17 июня. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй могут встретиться на саммите G20 в Осаке в конце июня. Лондон и Москва сейчас работают над этим вопросом, пишет редактор дипломатического отдела газеты Guardian Патрик Уинтур.

«Великобритания и Россия рассматривают возможности потепления в отношениях», — говорится в статье.

Автор не указывает источники информации, но уточняет, что первая встреча Мэй и Путина после инцидента в Солсбери состоится, если оба участника будут уверены в продуктивности беседы. Также одним из условий встречи президента РФ и премьер-министра Великобритании является возможность обозначить общую повестку. Guardian отмечает, что саммит G20, скорее всего, станет последним международным визитом Терезы Мэй в качестве премьер-министра.

Напомним, в мае Тереза Мэй объявила о своей отставке. Она планировала покинуть пост лидера Консервативной партии 7 июня, однако преемник еще не был выбран, поэтому Мэй пока остается премьер-министром. Уйти в отставку ее вынудили члены кабинета министров и однопартийцы, которых не устроило представленное Мэй обновленное соглашение с ЕС по Brexit. Предполагается, что имя нового премьер-министра Великобритании объявят во второй половине июля.

Ранее сообщалось, то в первом туре выборов нового британского премьер-министра одержал победу бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Второй тур в который прошли семь из десяти кандидатов, намечен на 18 июня.