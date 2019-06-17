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Экономика

СМИ узнали о планах лишить госпособий «мнимых» бедных в России

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СМИ узнали о планах лишить госпособий «мнимых» бедных в России

Москва, 17 июня. Чиновники из ряда регионов Российской Федерации в качестве одной из вероятных мер по сокращению количества малоимущих в стране выступили с идеей скорректировать критерии нуждаемости.

По данным газеты «Известия», руководство Татарстана, Приморья, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей направили в министерство труда и социальной защиты России документы, в которых высказались в поддержку изменений критериев нуждаемости.

Согласно имеющейся информации, чиновники планируют прекратить выплачивать пособия гражданам России, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные денежные средства тем, кто на деле в них нуждается, пишет «Газета Кемерова».

В инициативе, в частности, приводится пример Ивановской области, где власти выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния», сообщает «ФедералПресс».

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в прошлом году.

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Автор: Сергей Петров
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