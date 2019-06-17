Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанских высотах. События дня. ФАН-ТВ

Совет Федерации опроверг Болтона Типичная конспирология. Именно так член российского Совета Федерации Франц Клинцевич назвал информацию о контракте с Венесуэлой. Накануне советник президента США Джон Болтон заявил, что Каракас заключил с Москвой крупный оборонный контракт на сумму $209 млн. Якобы так Мадуро решил подкупить нашу страну. Только вот Клинцевич уже опроверг беспокойного Болтона: поддержка России не продается. При этом военное сотрудничество с Венесуэлой ведется на основе соглашения, подписанного еще в мае 2001 года. И, несмотря на упреки Вашингтона, успешно развивается.

Помпео не исключил войну с Ираном Тем временем госсекретарь США Майк Помпео грозит новой войной на Ближнем Востоке. Вашингтон допускает любые варианты в противостоянии с Ираном в регионе. Впрочем, это уже подтвердилось не только словом, но и делом: ранее американцы направили в Оманский залив свой военный корабль Mason. Именно там 13 июня взорвались и загорелись два нефтяных танкера — Маршалловых островов и Панамы. Вашингтон обвинил Тегеран в атаке, представив, мягко говоря, «мутные факты» — видеозапись с якобы иранскими военными у кораблей. Россия же в свою очередь призвала мир дождаться более серьезных доказательств.

Высоты Трампа на Голанах Еще одно подтверждение тому, что США решили прочно укрепиться на Ближнем Востоке, появилось на Голанских высотах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыл в регионе новый поселок и назвал его в честь американского президента — Высоты Трампа. И это неудивительно, ведь еще в марте Штаты признали сирийские Голаны израильской территорией. Впрочем, это как раз один из случаев, когда мировой поддержки американцы не нашли: ООН однозначно назвала высоты зоной, аннексированной Израилем еще с 1981 года. Но Трампу до этого, судя по всему, нет дела. Собирается ли он посетить названные в свою честь места, пока неизвестно.