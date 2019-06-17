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Названы рублевые курсы доллара и евро на начало августа

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Названы рублевые курсы доллара и евро на начало августа

Москва, 17 июня. Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Сергей Гайворонский дал прогноз относительно курсов доллара и евро к началу августа.

По его словам, снижение ключевой ставки до 7,5% в 2019 году не стало сюрпризом для игроков рынка, в 2020-м году она составит 6,5%.

Эксперт также прогнозирует приток капитала на фондовом рынке в «дивидендные истории», которые будут выигрывать от снижения ставок.

Курс доллара может составить 62-63 рубля, а евро — 71 рубль при продлении сделки ОПЕК+. Гайворонский считает, что это произойдет, если США и Китай сумеют заключить сделку или хотя бы продолжат переговоры, пишет «Российская газета».

Ранее в Госдуме положительно оценили решение регулятора снизить ключевую ставку. По словам депутата Михаила Щапова, ЦБ должен был пойти на такой шаг давно. Он подчеркнул, что компаниям нужно «дать доступ к дешевому кредиту», а это зависит от политики регулятора.

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Автор: Борис Николаев
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