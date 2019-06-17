Эксперты объяснили провал оппозиционных митингов в Москве

Москва, 17 июня. Депутат ГД Юрий Швыткин и политолог Андрей Кошкин рассказали о причинах провала оппозиционных митингов в Москве.

Доктор политических наук Андрей Кошкин считает, что результаты оппозиции связаны с оголтелой самоуверенностью. Ни «гигантской поддержки оппозиции», ни «огромного количества недовольства», о которых говорили представители либеральной общественности, пока длилось дело Голунова, не оказалось, отметил в комментарии iReactor политолог.

«И бравые заявления оппозиции - они на самом деле не состоятельны», — заключил Кошкин.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что выдвигаемые оппозицией на митингах требования не нашли поддержки у населения.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист издания «Медуза» Иван Голунов. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотических веществ. Задержание Голунова вызвало возмущение со стороны общественности, после чего к данному делу подключились представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их участию удалось добиться прекращения уголовного преследования журналиста.

Однако оппозиционные силы решили воспользоваться делом Голунова для организации провокаций и беспорядков во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. При этом сам Голунов и руководство издания «Медуза» призывали россиян не принимать участие в незаконном митинге 12 июня.