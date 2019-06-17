Токаев заявил об «абсолютной» необходимости отношений с Россией

Нур-Султан, 17 июня. Второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Нур-Султану абсолютно необходимы отношения с Москвой, с которой его страну объединяет самая большая сухопутная граница. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на официальном сайте канала.

По словам лидера Казахстана, его принцип заключается в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное по соседству, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Токаев обратил внимание на то, что оба государства объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. Он также назвал хорошими и содержательными переговоры, которые ранее состоялись в российской столице.

«Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента России не прозвучало, потому что есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества», — особо подчеркнул Токаев.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что Токаев продолжит курс на дальнейшее сближение с Россией.