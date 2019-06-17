Названы пять российских регионов с наибольшей распространенностью рака

Москва, 17 июня. В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам прошлого года.

По данным ведомства, самое высокое значение распространенности онкологии (и впервые обнаруженные случаи, и ранее установленные) зарегистрированы в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения. На второй строчке находится Мордовия — 3292,1 на 100 тыс. населения.

Кроме того, по информации Минздрава, высокие показатели распространенности заболевания зафиксированы в Краснодарском крае — 3235,2, Калужской — 3231,4 и Псковской — 3110,5 областях, передает RT.

Суммарно по РФ показатель распространенности злокачественных новообразований в минувшем году составил 2562,1 на 100 тыс. населения.

Сообщается, что за последние 10 лет это значение выросло практически на 40%. В ведомстве это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с диагностикой такого заболевания.

Также уточняется, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась.

В апреле стало известно, что правительство РФ выделит на борьбу с онкологией в России около 1 трлн рублей.