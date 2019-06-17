Новая маркировка продуктов появится в России

Москва, 17 июня. Росстандарт планирует принять новую цветовую маркировку продуктов в октябре, окончательную версию документа уже подготовил Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания и биотехнологии

Новая маркировка на упаковке или этикетке, так называемый светофор, будет информировать потребителя о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ, в том числе сахара, соли и жиров. Графические предупреждения будут иметь вид вертикальной полосы красного, желтого или зеленого цвета, сообщает газета «Известия».

Красная полоска будет предупреждать о существенном превышении нормы. Зеленая о незначительном содержании критически значимых пищевых веществ. Средний уровень будет обозначаться желтой полосой.

Стандарт не будет распространяться на продукты с однородным составом (сахар, шпик, сливочное масло и прочие) а также на сырье. Кроме того, маркировку не будут наносить на упаковки специализированной продукции, кондитерских изделий, пищевых добавок, сладких напитков, питьевой воды и сыров.

В пресс-службе Росстандарта изданию подтвердили разработку ГОСТа. Утвердить документ планируют в октябре. Предполагается, что стандарт будет работать на территории входящих в Евразийский совет по стандартизации стран.

Ранее Газета.ru сообщила, что в России начала действовать цифровая маркировка сигарет. Электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix позволяет проследить весь путь табачных изделий от производителя до потребителя.