Принц Гарри и Меган Маркл показали фото первенца в честь Дня отца

Лондон, 17 июня. Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовали фотографию своего сына.

Снимок в социальной сети Instagram приурочен к празднованию Дня отца, его отмечают 16 июня, сообщает RT.

Напомним, что Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился 6 мая. Вес ребенка составил 3,26 килограмма. Роды прошли на территории королевского поместья Фроггор. Их стоимость составила 22 тысячи фунтов (около 1,9 млн рублей). В больнице Портленд ранее рожали британская певица Виктория Бэкхем, актрисы Кейт Уинслет и Эмма Томпсон. В больнице роженицам подают еду на серебряных блюдах. В меню есть фуа-гра, устрицы, лобстеры и шампанское.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри впервые показались на публике после рождения сына 8 мая. Герцогиня была одета в платье Givenchy, в шляпке и с клатчем. Ее выход в свет был приурочен к Trooping the Colour — традиционному военному параду, который проводится ежегодно в Лондоне в честь дня рождения британского монарха. Отметим, что на этом мероприятии Маркл нарушила этикет. У ее наряда были открытые плечи, а женщинам из королевской семьи запрещено выходить на публику так одетыми.

Ранее подруга королевской семьи Лиззи Канди рассказала, что Меган Маркл оказывает дурное влияние на мужа. По словам Канди, сразу после свадьбы герцогиня Сассекская запретила своему супругу общаться с приятелями, также принц Гарри стал меньше времени уделять друзьям. Лиззи Канди считает, что теперь Маркл «заправляет всем» и плохо влияет на принца Гарри.