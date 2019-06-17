Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Москва, 17 июня. Гидрометцентр России сообщает, что с понедельника в Москве начнется потепление, а к выходным придет полноценное жаркое лето.

Новые температурные рекорды возможны в Москве уже в предстоящие выходные — метеорологи прогнозируют возвращение полноценной летней жары.

Потепление начнется уже сегодня. В понедельник днем термометры покажут до 25 градусов выше ноля, и с каждым рабочим днем температура воздуха будет повышаться. Так, во вторник ожидается до +27 градусов, в среду до +28, а к четвергу столбики термометров «пробьют» отметку в +30.

И если сегодня и следующей ночью еще возможны кратковременные дожди, то начиная с середины недели Москва окажется в зоне высокого атмосферного давления, а это значит, что небо будет безоблачным.

По ночам также начнет теплеть, к выходным температура воздуха может достигать +20 градусов.

По предварительным прогнозам, теплая погода продержится в Москве до конца июня, на следующей неделе повышается вероятность гроз и кратковременных ливневых дождей.