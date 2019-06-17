New York Times отреагировала на обвинения Трампа в госизмене

Москва, 17 июня. Газета New York Times назвала опасными выдвинутые президентом США Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.

«Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечает наша история, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений (из-за деталей статьи)», — написал представитель газеты в Twitter.

Скандал разразился после того, как New York Times сообщила о попытках спецслужб США внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергетическую систему с целью в нужный момент отключить некоторые ее элементы. Авторы материала подчеркивали, что масштаб и частота атак в последнее время существенно возросли.

Кроме того, в газете предположили, что Соединенные Штаты таким способом пытаются о чем-то предупредить президента РФ Владимира Путина. Издание указало на риски, связанные с вероятной эскалацией конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Авторы материалы не смогли найти ответа, насколько глубоко удалось спецслужбам США внедриться в энергетическую систему России. Без этой информации, по их мнению, невозможно сказать, сможет ли Вашингтон «погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил».

Комментируя материал, Трамп назвал New York Times «когда-то бывшей великой» газетой. По мнению президента, журналисты издания не задумываются о последствиях, сообщает Газета.ru.