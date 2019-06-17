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Иномарка въехала в микроавтобус на Ставрополье, два человека погибли и десять пострадали

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Иномарка въехала в микроавтобус на Ставрополье, два человека погибли и десять пострадали

Ставрополь, 17 июня. МЧС по Ставропольскому краю сообщило об аварии с участием микроавтобуса на автомобильной дороге «Кавказ».

По данным ведомства, ДТП произошло ночью в понедельник на 250-м километре федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Там столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai. Сообщается, что микроавтобус, в котором находились девять человек, выполнял частную поездку и направлялся в Пятигорск.

В результате аварии пострадали 10 человек. Погибли водитель и пассажирка легковой иномарки. Пострадавшие доставлены в больницу Невинномысска, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, накануне в Воронежской области в столкновении микроавтобуса Volkswagen Transporter и Ford Focus погибли восемь человек.

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Автор: Виталий Рыжков
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