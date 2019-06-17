Беженцы из Идлиба получили помощь в центрах размещения в провинции Латакия

Латакия, 17 июня. Временные центры размещения в сирийской Латакии приняли беженцев из Идлибской зоны деэскалации. Об этом заявил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Смолинский.

По его словам, российские военные оказали беженцам гуманитарную помощь. Им были выданы продукты, одеяла и матрасы, маленькие дети получили школьные наборы. Всем нуждающимся была оказана медицинская помощь.

Смолинский подчеркнул, что помощь беженцам необходима не только в материально-бытовом плане. Их нужно поддержать психологически.

Губернатор провинции Идлиб Фади Сахун заявил, что власти будут делать все необходимое, чтобы после завершения боевых действий беженцы смогли вернуться к местам своего проживания.

Он рассказал, что в Латакии проживает 7,5 тысяч беженцев, в Хаме — около 11 тысяч, также они находятся в Хомсе, Дамаске и других городах.

«Наша задача — вернуть людей домой, мы приложим все усилия», — заявил Фади Сахун, сообщает РИА Новости.

Отметим, что всего были созданы четыре зоны деэскалации. Три из них контролируют власти Сирии, четвертая — находится в провинции Идлиб и контролируется боевиками. По данным ЦПВС зону деэскалации готовы покинуть до 80 тысяч человек.

Ранее террористы обстреляли наблюдательный пункт турецкой армии в сирийской провинции Идлиб.