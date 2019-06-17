Пушков назвал достойным ответ польского журналиста на выпад Дуды против русских

Москва, 17 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал раскритиковавшего президента Польши Анджея Дуду польского журналиста Томаша Залевского. Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

Дуда сделал неоднозначное высказывание 13 июня на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции. Польский лидер заявил, что Варшава хотела бы «дружить» с Россией. Он назвал РФ огромным соседом, «намного большим, чем Польша». Но Москва, по словам Дуды, все чаще являет «неприятное, имперское лицо».

Президент Польши также выразил мнение, что поляки превосходят в смелости русских и могут «сражаться до конца независимо ни от чего». Комментируя словам президента Залевский отметил, что Дуда допустил «неумную бестактность».

«Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность». Это еще мягко сказано», — подчеркнул Пушков.

Ранее слова Анджея Дуды прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев, сообщает Газета.ru. По его мнению, в польском лидере говорит историческое чувство обиды. Телеведущий отметил, что поляки на самом деле хорошо сражаются. В то же время Соловьев напомнил, что в 1939 году они не смогли противостоять немцам.