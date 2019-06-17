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Россия

Минобороны РФ показало полет истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах

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Минобороны РФ показало полет истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах

Москва, 17 июня. Минобороны РФ опубликовало видео полетов российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горах Кавказа.

Кадры представляют собой видеозапись, сделанную из кабины пилота. В ролике можно увидеть взлет, процесс полета и посадку истребителей. Отмечается, что пилоты отрабатывали в воздухе сложные элементы, среди которых полет на высоте до 100 метров и воздушный бой на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того, экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также процесс перехвата условного нарушителя государственной границы и принуждения его к посадке.

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Автор: Виталий Рыжков
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