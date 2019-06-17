Политические провокаторы заинтересованы только в незаконных митингах, заявил политолог

Москва, 17 июня. Политолог Владимир Шаповалов объяснил причины провала согласованного митинга, который прошел в Москве 16 июня.

По словам Шаповалова, митинг на проспекте Сахарова, который прошел накануне в Москве, не вызвал особого энтузиазма у представителей оппозиции, поскольку история с задержанием журналиста Ивана Голунова «сдулась» благодаря благополучному завершению, а новых поводов для выступлений оппозиционеры так и не получили. Проигнорировали согласованную с властями акцию и обычные граждане, которые не увидели необходимости выходить на улицы, когда Голунов уже на свободе, а уголовное дело против него закрыто.

«Существует большое количество других людей, в отношении которых может быть сосредоточено общественное внимание и которым инкриминируются те или иные преступления, но все же сама причина проведения митинга, то есть задержание Голунова, перестала быть важным общественным фактором», — приводит слова эксперта «Слово и дело».

Шаповалов напомнил, что несанкционированная акция, прошедшая 12 июня, когда журналист уже был на свободе, не имела особого отношения к Голунову. Тогда на улицы вышли многие политические провокаторы, которые пытались «раскачать» ситуацию, работая перед камерами западных и либеральных СМИ.

«Это была группа активных радикально настроенных в отношении власти людей, которым важно выйти на площадь и продемонстрировать свою негативную позицию. И, конечно, важно, чтобы этот митинг был несанкционирован, чтобы иметь больший резонанс в виде задержаний или даже столкновений», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что «низкую явку» на митинге 16 июня можно было спрогнозировать заранее, поскольку проблема, благодаря которой оппозиционеры пытались собрать сторонников под свои знамена, уже решена.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и потребовала вмешательства таких государственных институтов, как омбудсмен по правам человек, Общественная палата РФ и других. Экспертиза показала, что журналист не употреблял наркотики и не контактировал с ними. В результате уже 11 июня Голунов был освобожден, а в отношении задержавших его оперативников начали проводить расследование.