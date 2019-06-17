Самый читаемый блогер России назвала фикцией брак Потапа и Насти Каменских

Москва, 17 июня. Брак между украинскими артистами Потапом (Алексей Потапенко — прим. ФАН) и Настей Каменских является фикцией. Такое мнение высказала самый читаемый блогер России Елена Миро..

Она заявила, что «восхищена» артистами, которые на протяжении 20 лет остаются популярными, хотя «не имеют ни слуха, ни голоса, ни популярных песен». По ее словам, чтобы на протяжении такого долгого времени держаться на плаву, нужно иметь талант.

Блогер считает, что их свадьба является маркетинговым ходом, чтобы поднять интерес к дуэту, сообщает «Пятый канал».

«Я повторю, что нахожусь в восторге от бизнес-талантов Потапа. Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах — это нужно уметь. Конечно, все со временем приедается. Очевидно, что брак Потапа и Насти — фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт», — написала Миро.

Напомним, что Потап и Настя Каменских поженились 23 мая. Они длительное время скрывали от фанатов свои отношения. Церемония бракосочетания прошла в Киеве. Такое решении связано с тем, что бы на торжестве присутствовала семья не только Потапа, но и Насти, сообщает «Газета.ru».

Ранее артисты рассказали, что часто ссорились и могли длительное время не разговаривать.

«У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого», — рассказал Потапенко..

Напряженные отношения между артистами возникли во время гастролей. По словам Насти Каменских, доходило до того, что после выступления они садились в разные машины и уезжали в разные гостиницы, не разговаривали полтора месяца.

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы», — рассказала Каменских.

Напомним, что дуэт Потапа и Насти появился в 2006 году, когда Потапенко искал бэк-вокалистку для исполнения припевов.